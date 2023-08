Treedt Femke Bol in de voetsporen van deze Nederlandse wereldkampioenen atletiek?

De eerste Nederlander met atletiekgoud was Rens Blom. De Limburger ‘vloog’ in 2005 in Helsinki met zijn polsstok over 5.80 meter. Nederland moest vervolgens tien jaar wachten op de tweede gouden medaille in de geschiedenis. Die kwam op naam van de Utrechtse Dafne Schippers, die de 200 meter in Peking afraffelde in een nieuwe Europees record van 21.63, toentertijd de derde tijd ooit gelopen op die afstand. Schippers kopieerde dat huzarenstukje twee jaar later in Londen. De plak was van dezelfde kleur, de tijd een tikkeltje langzamer (22.05).