Zowaar. Hij is erdoor, die motie. Het heeft jaren geduurd, maar nu staat het in de wet. Zwart op wit: het moet. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vóór de motie die scholen verplicht stelt om ten minste twee uur per week gymles te geven.



Welbeschouwd is het vrij treurig dat er een wet aan te pas moest komen om gymlessen af te dwingen, maar blijkbaar was het nodig. Tal van scholen vonden gymles niet belangrijk genoeg, hoeveel onderzoeken en statistieken er ook wezen op het tegendeel. Elk jaar opnieuw komen ze voorbij: de cijfers over oplopende obesitas en diabetes onder kinderen, over de afnemende motoriek bij scholieren en over het gebrek aan bewegingsuren. De rekening ervoor loopt steeds verder op, maar die proberen we met z’n allen zo hard mogelijk te negeren.