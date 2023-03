Triatlete Els Visser bezocht vrouw met wie ze 18 uur in het water lag na schipbreuk: ‘Hoe heb ik dit kunnen overleven?’

Triatlete Els Visser overleefde in 2014 een schipbreuk. Nu, negen jaar later, bezocht ze voor het eerst de vrouw met wie ze destijds achttien uur met doodsangsten in het water lag. Daarna ging ze terug naar de rampplek in Indonesië. ,,Zonder Gaylene was ik er niet meer geweest.’’