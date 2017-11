Triatlete Jorgensen gaat bij Spelen in Tokio voor goud op de marathon

De 31-jarige Jorgensen is een grootheid in de triatlon. Ze won de wereldtitels in 2014 en 2015 en bekroonde haar suprematie op de olympische afstand met het goud in Rio. Twee maanden na dat succes liep ze voor het eerst mee met de elite vrouwen in de marathon van New York en eindigde als veertiende in 2.41.01.

Jorgensen verloochende haar sportieve afkomst niet bij het bekendmaken van haar ambitieuze marathonproject. ,,Hoewel mijn training in de nabije toekomst gericht zal zijn op het winnen van olympisch marathongoud in Tokio, zal ik altijd deel blijven uitmaken van de Amerikaanse triatlonfamilie. Die sport heeft mij groot gemaakt.''