Triatleten raken zege kwijt na gezamenlijke finish in Tokio

De twee Britse vrouwen kwamen hand in hand over de finish en dat is niet toegestaan door de Internationale Triatlonfederatie. Beiden werden gediskwalificeerd. De overwinning ging naar de als derde gefinishte Flora Duffy uit Bermuda. De tweevoudig wereldkampioene kwam elf seconden later dan het tweetal binnen, maar werd als eerste geklasseerd.



Wegens de hitte in de Japanse hoofdstad was het loopgedeelte van de triatlon met vijf kilometer ingekort. Duffy legde de 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen af in 1.40.19 uur. De tweede plaats ging naar de Italiaanse Alice Betto. De Britse Vicky Holland werd derde. Rachel Klamer eindigde als zeventiende op 2,59 minuut van Duffy.