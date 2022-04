Trump overleeft titanengevecht op WK snooker en treft mogelijk O’Sullivan in finale

De halve finale tussen enkelvoudig wereldkampioen Trump en drievoudig wereldkampioen Williams ging alle kanten op. Trump overrompelde zijn 47-jarige opponent uit Wales in de beginfase en liep uit naar een 12-5 voorsprong. Williams knokte zich echter met een fraaie comeback terug naar een 14-14 stand.



Daarna werd het een duel waarin fel werd gevochten om iedere frame. Via 15-15 werd het 16-16 en moest de allerlaatste frame in de Crucible Theatre in Sheffield de beslissing brengen. Ook deze frame ontaardde in een regelrechter thriller, waarin Trump als winnaar uit de strijd kwam.



In de finale gaat Trump het morgen vermoedelijk opnemen tegen snookerlegende Ronnie O’Sullivan. De zesvoudig wereldkampioen uit Engeland, door velen beschouwd als de meest getalenteerde speler aller tijden, leidt comfortabel in zijn halve finale tegen viervoudig wereldkampioen John Higgins.