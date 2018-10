Turnbondscoach Van Bokhoven sluit risico uit op WK in Doha

Met als doelstelling een plaats bij de beste twaalf landen zijn de Nederlandse turners gisteren naar Doha afgereisd waar over een kleine week de wereldkampioenschappen beginnen. Bondscoach Bram van Bokhoven beschikt over vijf meerkampers en een toestelspecialist, Epke Zonderland, die een dag later mocht afreizen.

Het zestal - naast het Friese boegbeeld bestaande uit Casimir Schmidt, Frank Rijken, Bart Deurloo, Bram Louwije en Michel Bletterman - zal zich willen revancheren voor de tegenvaller bij de EK in Glasgow, waar de teamfinale (top acht) zelfs te hoog gegrepen bleek.

,,Een flinke tegenvaller’', noemt Van Bokhoven het optreden in Glasgow. ,,De kwaliteit van het team is echt goed, maar je moet ook op het juiste moment goed turnen.’' Wat dat betreft is de komende mondiale titelstrijd een generale voor de editie van volgend jaar. In Stuttgart levert een plaats bij de beste twaalf landen dan een teamticket voor de Spelen van Tokio op, het heilige doel.

In Doha, waar Van Bokhoven nog een reserve moet aanwijzen, is het bereiken van de top 24 een voorwaarde om over een jaar in Stuttgart als land mee te doen. ,,Dat mag geen probleem zijn’', weet Van Bokhoven, die geen enkel risico wenst te nemen. Het kostte Bram Verhofstad, vierde op vloer bij de WK vorig jaar in Montreal, zijn plaats in het team. ,,Je kunt maar één specialist in je team hebben. Er turnen vier turners per toestel, de beste drie resultaten tellen. Met twee specialisten hoeft er maar iets te gebeuren of je gaat te laag uitkomen in de score.’'

Verhofstad hoeft niet te wanhopen. ,,Het gaat nu om maximale ‘safety’. Bram is hard op weg een meerkamper te worden, maar is met zijn programma niet ver genoeg. Dat was geen leuke boodschap, maar Bram begrijpt ook dat het in het belang van het team is.’' Volgend jaar, als het voor een plaats bij de beste twaalf meer alles-of-niets is zijn wellicht de hoge scores van Verhofstad op vloer en sprong juist nodig.