Turncoach veroordeeld vanwege grensoverschrijdend gedrag

Video Vorig jaar aan dood ontsnapte Grosjean ziet auto vlam vatten en wil zelf vuurtje blussen

14 juni Opmerkelijke beelden dit weekeinde in de IndyCar Series in Detroit. Romain Grosjean zal zondagavond namelijk ongetwijfeld weer even aan zijn horrorcrash in Bahrein hebben gedacht. Zijn auto vatte in Detroit vlam, waarna hij het vuurtje zelf poogde te gaan blussen. De marshalls namen het alweer snel over van de Fransman.