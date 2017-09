Turner Schmidt vierde in Varna

Savelkouls onderuit in strijd om brons na bizarre partij

17:53 Tessie Savelkouls is er niet in geslaagd brons te winnen bij het WK judo in Boedapest. In de klasse boven de 78 kilogram verloor ze van Irina Kindzerska uit Azerbeidzjan na een bizarre partij, waarbij Savelkous' opponenten in de laatste minuut straf op straf kreeg vanwege passiviteit, maar won door drie wazari's uit de beginfase.