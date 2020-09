Turnfamilie Wevers bij herstart: ‘We moeten niet tien nieuwe slachtoffers gaan creëren’

Door Marcel Luyckx



De familie Wevers is herenigd in de turnhal. De eerste training in de SportQube in Nijmegen draait deze woensdag voor coach Vincent en de turntweeling Sanne en Lieke uit op een verkenning. Er wordt meer gepraat dan gezweet. Het is voor iedereen wennen, deze nieuwe omgeving. Ook voor de vrolijk kwispelende Bing, de hond van Lieke Wevers.



In een van de modernste turnzalen van Nederland (van De Hazenkamp) probeert Sanne Wevers (28) de draad richting Tokio 2021 op te pikken. De olympisch kampioene snakt ernaar zich weer topsporter te voelen. Want wat ze de afgelopen vijf stormachtige weken in Heerenveen heeft gedaan, was volgens haar geen topsport.