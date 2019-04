Turnster Veerman illusie armer, ervaring rijker

Badloe voor het eerst Europees kampioen windsurfen

15:55 Windsurfer Kiran Badloe is in Palma de Mallorca voor het eerst Europees kampioen in de RS:X-klasse geworden. Het zilver was voor Dorian van Rijsselberghe. De twee Nederlanders kwamen in de afsluitende medalrace samen over de finish. Van Rijsselberghe won de medalrace.