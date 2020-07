Turnsters Oranje: Vroeger ruimte voor geselingen, nu niet meer

De verklaring is een reactie op het interview van turncoach Gerrit Beltman, die in gesprek met het Noordhollands Dagblad opbiechtte dat hij jaren geleden turnsters heeft mishandeld en vernederd. Afgelopen weekend deden meerdere turnsters hun verhaal en werden ook andere coaches beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

,,De afgelopen periode vormt er een opeenstapeling van triest nieuws vanuit de turnwereld. Eerst internationaal, maar nu ook nationaal. Ons medeleven gaat uit naar iedereen die negatieve ervaringen in onze sport heeft gehad”, luidt het statement. ,,Als huidige Nationale Oranje Selectie hechten wij er waarde aan om onze reactie te geven. Wij herkennen ons niet in het beeld dat nu geschetst wordt van het Nederlandse turnen met betrekking tot de verhalen van vroeger. Waarin vroeger ruimte was voor fysieke en mentale geselingen, behoort dit wat ons betreft tot het verleden. Bij ons huidige team heerst een gezond topsportklimaat.”

Discussie

De Oranje-selectie roept de KNGU op dezelfde manier verder te gaan. ,,Wat ons betreft is de turnsport in Nederland de laatste jaren de juiste weg ingeslagen. Natuurlijk is er nog altijd ruimte voor verbetering en moet deze ruimte benut worden. Laten we vooral samen het gesprek aangaan en de discussie blijven voeren over hoe we dit samen bereiken”, schrijven ze.