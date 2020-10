Twan van Gendt bouwde zijn eigen replica van de Olympische BMX-baan: ‘Een jongensdroom, alles komt samen’

Door Rik Spekenbrink



Een kwart eeuw geleden zag de toen 3-jarige Twan van Gendt op de fietscrossbaan van FCC Ammersoyen stoere jongens op kleine fietsen door de lucht vliegen en dacht: dat wil ik ook kunnen. ,,Nou, tot op heden heb ik nooit anders gedaan”, concludeert de regerend wereldkampioen BMX. De cirkel kan komende zomer rond worden, als Van Gendt ook olympisch kampioen wordt. Om zijn kansen te vergroten, heeft hij afgelopen week pal naast de plek waar het allemaal begon de eerste 125 meter van de olympische baan nagebouwd. Of beter: laten bouwen. ,,Maar ik was er ook elke dag van half negen tot half negen om te harken, te meten en videobeelden uit Tokio terug te kijken.”



De startheuvel van acht meter hoog trekt de aandacht in het weiland in het Gelderse Ammerzoden, op tien minuten van Van Gendts woonplaats Rosmalen. Maar de kunst van de replica zit hem in de reeks bulten tot de eerste bocht. Tachtig procent van de BMX-wedstrijden wordt hier bepaald, weet Van Gendt. ,,Het is ook mijn sterkste punt.”