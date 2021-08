Twan van Gendt verruilt BMX voor de mountainbike: ‘Ik zal wel 13 kilo moeten afvallen’

audio Op geen andere plek wil Niek Kimmann het liefst zijn dan op de BMX-startheu­vel

30 juli Vlak voor zijn gouden race, leunt Niek Kimmann (25) met zijn voorband tegen het starthek op de heuvel van het olympische parcours in Tokio. De druk is immens, de aandacht groot. Miljoenen mensen kijken. En Kimmann beeldt zich in dat hij een jongen van 7 jaar is, op de fietscrossbaan in Dedemsvaart, die niets liever wil dan fietsen. Negenendertig seconden later is hij olympisch kampioen.