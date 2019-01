Tway ondanks duizeligheid aan kop in kampioenenbal

Tway heeft 1 slag voorsprong op zijn landgenoten Dustin Johnson, Justin Thomas en Gary Woodland. Johnson won het toernooi vorig jaar.



De 30-jarige Tway liep niet bepaald fit over de baan; hij kampte met de naweeën van een oorontsteking. ,,Het was zaak goed te drinken en wat te eten en vooral niet flauw te vallen, want ik was wel wat duizelig. Gelukkig had ik niets te klagen over mijn golfspel'', zei hij na zijn rondgang langs de achttien holes, waarin hij tekende voor zeven birdies.