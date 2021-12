Twee estafettemedailles oogst Oranje

Lotte Stam beleeft heerlijke debuutweek en sollici­teert naar plek in hoofdmacht van Kwiek

In het doordeweekse inhaalduel tegen DSVD (40-28 winst) maakte ze haar debuut in het eerste van Kwiek. Twee dagen later kroonde zichzelf al tot topscorer van de Raalter eredivisionist. De 23-jarige Lotte Stam schitterde in de met 29-27 gewonnen wedstrijd tegen Volendam.

