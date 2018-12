Tweede bobzege Friedrich, tegenvaller De Bruin

Op de Letse ijspiste zijn viermansbobs niet welkom. Zaterdag, met lagere temperaturen, was hij met remmer Alexander Schüller aanmerkelijk sneller dan zondag toen Martin Grothkopp bij de tweevoudig olympisch kampioen in de bob zat.

Voor Ivo de Bruin was het allerminst een geslaagd weekeinde. Beide dagen sloeg hij in een van de laatste bochten om met zijn bob. Zaterdag gebeurde dat met remmer Janko Franjic in de tweede run en gleed hij nog wel als zestiende over de finish. Een dag later hield hij het na de achttiende en laatste tijd in de eerste run met remmer Dennis Veenker voor gezien.