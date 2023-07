Tweede Europese titel voor BMX'er Niek Kimmann, ook goud op de ploegentijdrit

Met samenvatting Hockeyers verslaan Nieuw-Zee­land en kunnen Pro League nog winnen: ‘Twee potjes knallen’

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League ook de tweede wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen. In het Wagener Stadion in Amsterdam won de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee met 4-1. Afgelopen zondag was Oranje in een spannende wedstrijd met 3-2 te sterk voor Nieuw-Zeeland.