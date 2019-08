Tweede plek Visser in eindstand W Series, Chadwick kampioen

In de zesde en laatste race van de W Series, de raceklasse voor vrouwen, op het befaamde circuit van Brands Hatch in Engeland reed Visser naar de derde plaats. Alice Powell kwam als eerste over de finish. Vissers vierde podiumplek van het seizoen bleek niet voldoende voor de titel.

Bij aanvang van de zesde en laatste race had zij nog wel kans om het kampioenschap te grijpen, maar dan had Visser zelf moeten winnen. Haar rivale Chadwick had dan vierde of lager moeten eindigen. Met het behalen van de titel kan de 21-jarige Britse ook direct 450.000 euro op haar bankrekening bijschrijven. Visser hield ruim twee ton over aan het eerste W Series-seizoen.