Tweede wereldbekerzege skiër Dressen

Eerste finaleplaats van het jaar voor Brouwer/Meeuwsen

9 maart Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen staan in de finale in Doha. De Nederlandse beachvolleyballers versloegen vandaag in de halve eindstrijd van de Katari Cup thuisspelers Cherif Younousse en Ahmed Tijan in twee sets. Het werd 22-20 21-18.