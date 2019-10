Tweet met steun aan Hongkong valt volledig verkeerd en kost NBA geld

Daryl Morey, leidinggevende bij de Amerikaanse basketbalclub, verstuurde onlangs een tweet met een steunbetuiging aan de protesten in Hongkong. ,,Vecht voor vrijheid. Steun Hongkong", verscheen op de Twitterpagina van Morey, die het bericht verwijderde toen een storm van protest losbarstte. Zijn bericht viel in China volledig verkeerd. Het Aziatische land eist dat de NBA de directeur ontslaat.

,,We hebben de afgelopen jaren een enorm goede band opgebouwd met de Chinezen", zei commissaris Adam Silver van de NBA op een congres in New York. ,,Het is heel jammer dat dit nu voor een groot deel weer is afgebroken. De financiële consequenties zijn en zullen redelijk dramatisch zijn."