Tweevoudig winnaar Ironman geeft huilend op met koorts

Toussaint blijft Nederlands record op rugslag aanscher­pen

19:53 Kira Toussaint blijft maar records zwemmen. De 25-jarige Toussaint verbeterde zaterdag bij de wereldbeker in Berlijn opnieuw haar eigen Nederlands record op de 100 meter rugslag. Ze tikte in de Duitse hoofdstad als eerste aan in 59,46 seconden, een tiende sneller dan vorige week in Boedapest. In Hongarije had ze met 59,56 haar record al met ruim twee tienden aangescherpt.