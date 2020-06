UFC-baas: ‘McGregor moet winnaar Nurmagomedov-Gaethje uitdagen’

De Rus Nurmagomedov is op dit moment de kampioen in het lichtgewicht. De Amerikaanse Gaethje is de interim kampioen in dezelfde gewichtsklasse en is daarom de eerste vechter die het tegen de kampioen mag opnemen. White vindt dat vervolgens McGregor aan zet is: hij moet de winnaar van Nurmagomedov - Gaethje uitdagen. De UFC-baas sprak zich uit in de Talk The Talk-podcast. ,,Naar mijn mening is het beste wat Conor kan doen, is afwachten. Laat het gevecht tussen Gaethje en Khabib uitgevochten worden en daag dan de winnaar uit. Dat is denk ik het beste voor hem.”