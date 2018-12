Uitblinker Groot: Deze zege is onwijs belangrijk

Groot werd na afloop uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Die eervolle vermelding dankte ze vooral aan haar optreden in de tweede helft. Toen nam ze als vanouds Oranje op sleeptouw en bracht dynamiek in het spel. ,,We moesten er even inkomen, er was ook wat spanning. Maar in de tweede helft ging het beter. Toen hielden we ons ook beter aan de vooraf gemaakte afspraken. Het spel werd sneller en de afronding ging veel beter.''



De 30-jarige Groot was extra gemotiveerd, omdat ze zelf in Hongarije woont en in speelt voor topclub Györ. ,,Ik heb met veel van die Hongaarse meiden samen gespeeld en wilde deze wedstrijd wel heel graag winnen.''