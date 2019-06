Uitgeschakelde volleybalsters verslaan Duitsland in Nations League

Bondscoach Jamie Morrison had zijn team ten opzichte van het gewonnen duel met de Dominicaanse Republiek weer omgegooid. De Amerikaan varieert om speelsters rust te gunnen en om de aanstormende jeugd een kans te geven ervaring op te doen. In de beginopstelling ontbraken ditmaal onder anderen spelverdeelster Laura Dijkema en aanvoerster Maret Balkestein-Grothues. Morrison startte met Britt Bongaerts (spelverdeler), Lonneke Sloetjes (diagonaal), Nika Daalderop en Anne Buijs (passer/lopers), Yvon Beliën en Eline Timmerman (midden) en Kirsten Knip (libero).



Na onnodig setverlies knokte Oranje zich in de tweede set terug. Bij 24-23 benutte Buijs het vijfde setpunt. Ze was de uitblinkster in de ploeg met in totaal 23 punten. Daar staken de 7 punten van Sloetjes, na drie sets naar de kant gehaald, wat schril tegen af. Morrison begon de derde set met Juliët Lohuis en Nicole Koolhaas op de middenposities. Het liep niet en ook Dijkema, Balkestein en uiteindelijk ook Celeste Plak konden setverlies niet voorkomen. Plak bleef staan, Buijs bleef scoren, het ging hard in de vierde set. In de beslissende vijfde set werd het derde wedstrijdpunt benut, door Sloetjes die toch nog even terugkeerde en met een blok het duel besliste.



Volgende week volgt in het Russische Jekaterinenburg de laatste pouleronde. Nederland speelt daar tegen Thailand, Verenigde Staten en Rusland, maar kan zich niet meer plaatsen voor de Final Six. Nederland richt zich deze zomer vooral op olympische kwalificatie, begin augustus in Italië, en het EK.