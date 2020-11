Uitgesteld gevecht tussen Hari en Adegbuyi op 19 december in afgesloten studio

Hari tegen Adegbuyi is de headliner van Glory 76, dat aanvankelijk op 7 november in Ahoy plaats zou vinden. Het evenement is volgende maand alleen te volgen via een betaalde stream op internet. Liefhebbers zijn daarvoor een bedrag kwijt van 12,99 euro. Bij de gevechten zelf is alleen essentieel personeel aanwezig.