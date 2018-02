Uitspraak CAS maakt het nóg ingewikkelder

Het bewijs wat er wél ligt bestaat in grote lijnen uit getuigenmateriaal – zoals van klokkenluider Grigory Rodsjenkov. Daarnaast is er een lijvig rapport geschreven door Richard McLaren, die zoveel mogelijk materiaal verzamelde. Maar individueel gezien verschilt het bewijs van sporter tot sporter. Bij de ene (zoals meervoudig bobsleekampioen Aleksandr Zoebkov) klotst het bewijs tegen de plinten, bij anderen is het soms maar heel dun. Kun je een sporter bijvoorbeeld bestraffen als er fysiologisch zout in zijn urinestaal wordt aangetroffen? Of als er krasjes op de urineflesjes staan, wat er op kan wijzen dat er geprobeerd is om ze te openen? Het is duidelijk dat er mee geknoeid is (door het staatsgestuurde systeem), maar juridisch gezien moet je dan eigenlijk ook nog hard maken dat de sporter er zelf iets mee te maken had. En dat is niet altijd mogelijk.



De afhandeling van de hele Russische dopingaffaire is een mijnenveld geworden, niet in de laatste plaats door het IOC zelf. Het IOC heeft er niet voor gekozen een duidelijke lijn (door Rusland en alle sporters onder de Russische vlag te bestraffen zolang Rusland niet volledig meewerkt met het onderzoek) te trekken, maar een kronkelend stippellijntje (sommige Russen wel, sommige niet) – en dat komt nu als een boemerang terug in hun gezicht. Deze zaak bij het CAS is het slechts het begin van nog veel meer juridisch getouwtrek.



Het IOC is niet van plan de 28 Russische wintersporters zonder meer uit te nodigen voor de komende Winterspelen in Pyeongchang. ,,Het feit dat deze sporters nu niet gestraft worden, betekent niet dat zij automatisch een uitnodiging ontvangen voor de Spelen'', meldt het IOC in een persverklaring.