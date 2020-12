Usada hekelt inkorten Russische schorsing

Handbal­lers Oranje derde reserve voor WK 2021 in Egypte

8 december De Nederlandse handballers zijn aangewezen als derde reserve voor het WK handbal van 2021 in Egypte. De internationale handbalbond (IHF) heeft in totaal zes reserves benoemd voor het eindtoernooi, voor het geval gekwalificeerde teams als gevolg van het coronavirus niet kunnen spelen. Denemarken is de regerend wereldkampioen.