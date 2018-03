Usain Bolt bij Borussia: de doorbraak in zijn voetbalsoap

Door Pim Bijl



Als we de ontelbare verhalen van de voorbije jaren allemaal hadden moeten geloven, is er door zijn rijke sprintcarrière een groot voetballer verloren gegaan. En had Usain Bolt allang een rits wedstrijden kunnen spelen voor Manchester United, zijn favoriete club. Jarenlang flirtte de Jamaicaanse wereldrecordhouder in de sprint met de bal. Dan zinspeelde hij op een carrièreoverstap en sprak hij te pas en te onpas over een vroegtijdig afscheid in de atletiek.



Uiteindelijk zette Bolt vorig jaar in augustus ‘gewoon’ op een logisch moment een punt achter zijn loopbaan in de atletiek. Bij de WK in Londen, een jaar na zijn vierde Olympische Spelen. Minder in de media verschijnt Bolt sindsdien niet. En het voetbal vormt daar een belangrijk onderdeel van. Hij trapte deze week al een balletje met onder anderen Patrick Kluivert en Diego Maradona bij een liefdadigheidswedstrijd in het Zwitserse Basel. Op nu mag hij deze vrijdagochtend dus meetrainen met Borussia Dortmund. Het is de doorbraak in zijn al jaren durende voetbalsoap.