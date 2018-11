USOC wil af van Amerikaanse turnbond vanwege misbruikschandaal

Teamarts Larry Nassar heeft jarenlang turnsters seksueel misbruikt. Hij is in de zomer van 2017 veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruik van tientallen turnsters, onder wie olympisch kampioenen als Simone Biles, Aly Raisman en McKayla Maroney. ,,USA Gymnastics is niet in staat gebleken de problemen aan te pakken’', aldus Hirshland.