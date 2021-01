Utah Jazz boekt elfde NBA-zege op rij

Samenvatting Nederland­se waterpolo­sters spelen gelijk tegen Italië in strijd om olympisch ticket

20 januari De Nederlandse waterpolosters hebben hun tweede wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst gelijkgespeeld. Tegen Italië werd het 7-7 (2-1 1-2 3-3 1-1). Bij een goed resultaat in het volgende duel met Frankrijk, in beginsel een formaliteit, staat Oranje in de halve finale. Er zijn twee tickets voor de Olympische Spelen van Tokio te vergeven.