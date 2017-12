Valse start handbalsters op WK, Zuid-Korea te sterk

De Nederlandse handbalsters verloren vanavond verrassend in een spannende wedstrijd de eerste poulewedstrijd van het WK van Zuid-Korea. In het Duitse Leipzig wist de ploeg van Helle Thomsen, twee jaar geleden nog winnaar van het zilver op het WK, slechts flarden van de wedstrijd te domineren. Een bittere pil voor Oranje. Het werd 22-24.

Door Lisette van der Geest

In een vrij lege hal in Leipzig speelde Nederland een redelijk eerste deel van de wedstrijd, maar al in het tweede deel van de eerste helft ging de leiding verrassend naar Zuid-Korea. De Nederlandse keepsters Tess Wester en Jasmina Jankovic moesten veel tegengoals incasseren, terwijl de keepster aan Zuid-Koreaanse zijde een opvallend goede wedstrijd speelde. In de basis wel Nycke Groot, de sterspeelster en bepalende speelster die in aanloop naar het WK met een bovenbeenblessure kampte en vooraf aangaf wedstrijdritme te ontberen. Met 11-14 ging Nederland de rust in.

De Zuid-Koreanen zijn lastig, dat wisten de Nederlandse vrouwen op voorhand. Bijna anderhalf jaar geleden tijdens de Olympische Spelen in Rio eindigde een confrontatie tussen beide landen in 32-32. Groot vertelde vooraf moeite te hebben met de timing van haar tegenstanders. ,,Soms gooien ze veel sneller dan je denkt, wil je blokken en ligt de bal al in het net. Soms is het juist andersom.”

Schrale troost

Vooral Lois Abbingh maakte vervolgens indruk als beste speelster in het Nederlands team. Abbingh zorgde dat Nederland na een achterstand van vier doelpunten in de tweede helft weer terugkwam naar 17-17. Ze scoorde zaterdagavond in totaal elf keer. Haar eerste doelpunt in de wedstrijd tegen Zuid-Korea was voor Abbingh ook haar vijfhonderdste doelpunt in een interland.

Nederland kwam vervolgens door een goal van Yvette Broch weer aan de leiding, maar halverwege de tweede helft namen de Aziaten deze leiding terug en gaven deze niet meer uit handen. Abbingh werd na afloop verkozen tot beste speelster van de wedstrijd. Een schrale troost, wat meer bijblijft is dat Nederland, de nummer twee van Europa en van de wereld, nog steeds geen antwoord heeft op het spel van Zuid-Korea.

Morgenavond speelt Nederland de tweede wedstrijd uit de poulefase tegen China.