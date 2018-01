Van Amersfoort wil nog een keer, Serena worstelt met uitzoeken kinderwagen

Tata Steel Chess Giri ziet koploper uitlopen na een nieuwe remise

20 januari Anish Giri heeft in de zevende ronde van Tata Steel Chess opnieuw genoegen moeten nemen met een remise. De Nederlandse grootmeester deelde zaterdag in Wijk aan Zee het punt met de Amerikaan Wesley So, de winnaar van vorig jaar. Giri had met de zwarte stukken een tijdje de betere stelling in handen, maar hij moest na veertig zetten weer genoegen nemen met remise.