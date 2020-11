Van Anrooij na val in Tsjechië: ‘Gelukkig zijn mijn spieren en pezen niet ernstig beschadigd’

Terugge­keer­de Verkerk bij rentree snel klaar op EK, ook domper voor Meyer

21 november Judoka Marhinde Verkerk is zaterdag bij de EK in Praag al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Kroatische Karla Prodan versloeg de voormalig Europees- en wereldkampioene in de klasse tot 78 kilogram met een waza-ari. Ook voor Roy Meyer was er een snelle domper.