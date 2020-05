Van bedroefde Michael Jordan tot eerbetoon van Frenkie: sportwereld staat stil bij dood George Floyd

Jordan riep via een verklaring op tot verandering in de Verenigde Staten. ,,Het is genoeg geweest’’, schrijft hij over de dood van Floyd. ,,Ik ben diep bedroefd, boos en gepijnigd. Ik voel iedereens pijn en verontwaardiging. Ik sta achter de mensen die het ingewortelde racisme tegen donkere mensen willen stoppen.’’

De inmiddels 57-jarige Jordan vindt dat mensen zich moeten laten horen, maar wel op gepaste wijze. De afgelopen dagen werden er veel winkels geplunderd, politieauto’s in brand gestoken en gebouwen vernield. ,,We moeten op een vredevolle manier doorgaan met het gevecht tegen onrechtvaardigheid en onze verantwoordelijkheid nemen’’, aldus de Amerikaanse sportheld. Onze stem moet de druk op de leiders verhogen om de regels aan te passen en anders moeten we ons stemrecht gebruiken voor rigoureuze veranderingen.’’

Kritiek Hamilton

Ook veel andere grote sporters spreken zich uit over de zaak. Zo reageerde Lewis Hamilton fel op het gebrek aan aandacht in de Formule 1. Het steekt Hamilton dat veel mensen in de Formule 1 in het openbaar niets zeggen over de dood van Floyd. ,,Een paar van jullie zijn enorme sterren, maar zwijgen over dit onrecht. Geen enkel signaal, van niemand in deze - uiteraard door witte mensen gedomineerde - industrie. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, ik sta alleen. Weet dat ik weet wie jullie zijn, ik zie jullie", zo richtte hij zich tot slot tot de mensen die in zijn ogen naar voren moeten treden.