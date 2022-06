Van bijna dood naar olympisch zilver: ‘Artsen vroegen of ik wist wie ik was’

In de kantine van sportcentrum Papendal wrijft Terrence Agard over zijn gespierde bovenarmen. ,,Weet je”, zegt hij, ,,nog steeds moet ik mezelf soms knijpen.” Als test om te kijken of het allemaal wel echt is gebeurd, zo’n driehonderd dagen geleden, op 7 augustus in Tokio. Een euforisch moment dat sindsdien niet lijkt te vervagen. ,,Tot op de dag van vandaag ben ik aan het genieten. Die momenten aan het koesteren.”