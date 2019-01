Van Bokhoven met acht turners richting Tokio

Hoofddoel dit jaar zijn de wereldkampioenschappen in oktober in Stuttgart. Bij dat toernooi worden de tickets voor de Spelen verdeeld. De Nederlandse ploeg moet in Duitsland bij de eerste twaalf landen eindigen om een teamticket veilig te stellen. In aanloop naar de WK doen de Nederlandse turners mee aan de Europese kampioenschappen en aan enkele wereldbekerduels. Schmidt, Verhofstad, Louwije en Zonderland reizen in februari naar Melbourne voor de eerste wereldbekerwedstrijd.