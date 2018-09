Van Dam nadert top 100 wereldranglijst golf

WK Judo Judoka's Steenhuis en Korrel naar kwartfina­les

9:59 Guusje Steenhuis is voortvarend begonnen aan de WK judo in Bakoe (Azerbeidzjan). De aanvoerster van de wereldranglijst in de klasse tot 78 kilogram bereikte na twee klinkende overwinningen de kwartfinales. Steenhuis versloeg eerst de Zuid-Koreaanse Lee Jeongyun en daarna de Hongaarse Evelin Salanki.