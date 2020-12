Van Dam uitgeschakeld op US Open

Marathon­loop­ster Andrea Deelstra haalt in derde instantie toch de olympische limiet

6 december Het is gelukt. Andrea Deelstra heeft de lange weg naar de olympische marathon van Tokio met succes afgelegd. In Valencia kwam een tijd van 2.28.28 op de klokken, twee seconden onder de limiet. De inwoonster van Wapenveld krijgt in Japan de kans om revanche te nemen voor haar mislukte marathon in Rio de Janeiro.