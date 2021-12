Van de springplank naar de klif: Ginni van Kawijk (36) eerste Nederlandse high diver

Deze handbalta­len­ten dienen zich aan op het WK: ‘Oranje is wel wat anders dan je club’

Het is manoeuvreren tussen willen presteren en moeten innoveren. De Nederlandse handbalsters verdedigen in Spanje de wereldtitel met een ploeg die voor het leeuwendeel deel al zes jaar bij elkaar is. Jonge speelsters merken dat ze niet zomaar een vaste waarde worden in het team van Monique Tijsterman. ,,Ik moet de ideale mix zien te vinden’’, beseft de bondscoach.

13 december