Van den Hoogenband: Dafne Schippers mag me altijd bellen

Ook derde WK-partij in Londen remise

12 november Ook de derde partij om de wereldtitel schaken tussen de Noor Magnus Carlsen en de Amerikaan Fabiano Caruana is in Londen in remise geëindigd. De twee grootmeesters hielden het na 4 uur en een kwartier voor gezien, na 49 zetten. Daarmee is de stand in het wereldkampioenschap, dat maximaal twaalf partijen omvat, 1,5 tegen 1,5.