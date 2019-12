Van der Haar loopt kuitblessure op in Heusden-Zolder

,,Er zit vocht en bloed in de spier”, aldus Van der Haar op Twitter. De exacte schade is nog niet duidelijk. Van der Haar bekijkt vrijdag of hij kan meedoen aan de Azencross in Loenhout, onderdeel van de wedstrijdenreeks om de DVV Trofee. Wout van Aert maakt in Loenhout zijn officiële rentree. De 25-jarige Belg kreeg vlak voor de kerstdagen van zijn dokter toestemming om te starten. De wielrenner van Jumbo-Visma liep bij een val in de Tour de France een zware blessure op en stond maanden aan de kant.