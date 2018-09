Van der Mark geeft topseizoen vervolg in Portimão

Mayweather kondigt nieuw gevecht met Pacquiao aan

14:40 De legendarsiche bokser Floyd Mayweather Junior is van plan opnieuw de ring te betreden. De 41-jarige Amerikaan gebruikte Instagram om zijn mogelijke rentree aan te kondigen. ,,Ik keer terug om tegen Manny Pacquiao te vechten dit jaar. Er ligt opnieuw een bedrag van negen cijfers op me te wachten'', beweert Mayweather in het filmpje.