Van der Mark knalt in Spanje naar eerste seizoenszege

Van der Mark was zaterdag in de eerste race al prima op dreef. Hij eindigde toen als tweede achter Alvaro Bautista. De Spanjaard ging een dag later op zijn Ducati bij het ingaan van de tweede ronde als leider onderuit door een eigen fout. Daarmee was zijn rol uitgespeeld.



In het klassement na zes ronden leidt Bautista nog steeds. Zijn voorsprong op Rea bedraagt 41 punten. Van der Mark, die eerder dit seizoen in Assen al eens als tweede eindigde, klom dankzij zijn sterke optreden in Jerez naar de derde plek in de WK-stand. Zijn achterstand op Bautista, die dit seizoen al negen races won, bedraagt 112 punten.