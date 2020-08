Van der Mark opnieuw op podium in WK Superbike

De Rotterdammer startte als zevende en rukte op zijn Yamaha al snel op naar de derde plaats. Hij was in de laatste ronden in een spannend duel verwikkeld met de Scott Redding (Ducati), maar slaagde er niet de Brit van de tweede plaats te houden. De zege ging naar de Brit Jonathan Rea. De rijder van Kawasaki was ook zaterdag de snelste.



Rea, vijfvoudig wereldkampioen in de klasse van zware motoren, nam de leiding in het kampioenschap over van Redding. Van der Mark staat vijfde in de tussenstand.