Van der Mark sluit weekeinde in Assen af op de zesde plek

Geen toeschou­wers bij Olympische Spelen in Tokio, Leeuwinnen wél met fans

8 juli De Olympische Spelen worden in Tokio voor lege tribunes afgewerkt. Het organisatiecomité heeft in overleg met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten om vanwege coronazorgen helemaal geen publiek toe te laten op de sportlocaties in de hoofdstad.