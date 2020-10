Van der Mark sluit WK Superbike af met vierde plaats

De Brit Chaz Davies won op zijn Ducati de laatste race van het kampioenschap in de klasse van zware motoren (1000cc). Zijn landgenoot Jonathan Rea (Kawasaki) kwam in het begin van de race in botsing met de Turk Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en viel ver terug. Hij kwam als veertiende over de finish, maar had met zijn vierde plaats in de race op zaterdag al zijn zesde wereldtitel veiliggesteld.