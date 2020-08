Van der Mark valt uit bij hervatting WK Superbike: ‘Voelde dat iets niet goed was’

De Brit Scott Redding won de race, voor regerend wereldkampioen Jonathan Rea. De Turk Toprak Razgatlioglu, de ploeggenoot van Van der Mark bij het fabrieksteam van Yamaha, reed naar de derde plaats.



,,Ik had in de ochtend in de Superpole best een goed gevoel op de motor, maar in race merkte ik al snel dat ik topsnelheid miste. Ik voelde dat er iets niet goed was en het bleek dus een technisch euvel te zijn. Hopelijk kan ik zondag in de tweede race wel een mooi resultaat boeken”, zei Van der Mark, die aan zijn laatste seizoen bezig is bij de Japanse renstal. Hij rijdt volgend seizoen voor BMW.