Van der Poel knokt zich naar knappe tweede plaats bij eerste wereldbeker

Van der Poel kende in die hoofdrace een goede start, maar zakte daarna wat terug. In de tweede helft van de regenachtige race begon de winnaar van de Amstel Gold Race aan een inhaalrace. Hij vond aansluiting bij de eerste achtervolgers en voerde het tempo in die groep vervolgens korte tijd aan. In de vierde van zes rondes liet hij Schurter en Florian Vogel achter zich, op jacht naar het leidende duo bestaande uit Flückiger en Jordan Sarrou.



Vooraan bleek Flückiger oppermachtig in de Duitse modder. Hij liet zijn concurrent in de voorlaatste ronde ter plaatse en ging solo af op de wereldbekerwinst. Van der Poel leek genoegen te moeten nemen met de derde plek, maar pakte Sarrou dan toch nog in de slotfase. In de sprint was hij - natuurlijk - de betere van de Fransman.



Dankzij zijn goede race kwalificeert Van der Poel zich nu al voor zijn ultieme doel op de mountainbike: de Olympische mountainbikerace in Tokio volgend jaar.