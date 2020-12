Van der Poel verliest na een jaar weer eens een cross: Superprestige Gavere prooi voor Pidcock

De 21-jarige veldrijder nam in de zesde van acht ronden afstand van Mathieu van der Poel. De 21-jarige Pidcock was als derde gefinisht in Antwerpen, maar bleek een dag later duidelijk de beste. Van der Poel eindigde op 25 seconden als tweede. De Belg Toon Aerts finishte als derde. De Belg Eli Iserbyt werd vierde in Gavere en behield de leiding in het klassement.